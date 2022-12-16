Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже прибув в Україну - посол США

Посол США в Україні Бріджит Брінк подякувала військовослужбовцям протиповітряної оборони України за їхню роботу на тлі російських атак цивільної інфраструктури.

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та в усій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов - Україна переможе", - написала Брінк у твіттері.