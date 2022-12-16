Події

09:01 16.12.2022

У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЧУТИ ВИБУХИ

1 хв читати

У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЧУТИ ВИБУХИ

Теги: #україна #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 16.12.2022
Пентагон має намір активізувати навчання українських військових цієї зими

Пентагон має намір активізувати навчання українських військових цієї зими

07:23 16.12.2022
Лідери ЄС знову засудили агресивну війну РФ проти України, підтвердивши повну підтримку незалежності, суверенітету України

Лідери ЄС знову засудили агресивну війну РФ проти України, підтвердивши повну підтримку незалежності, суверенітету України

07:06 16.12.2022
Судно доправить пшеницю з України в Індонезію

Судно доправить пшеницю з України в Індонезію

23:19 15.12.2022
Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

23:18 15.12.2022
Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

21:01 15.12.2022
Чверть біженців з України мають намір залишитися в Німеччині назавжди

Чверть біженців з України мають намір залишитися в Німеччині назавжди

14:52 15.12.2022
Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

14:16 15.12.2022
Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

12:32 15.12.2022
У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

06:50 15.12.2022
Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Київській області та Києві працює ППО - голова ОВА

Лідери ЄС ухвалили економічний пакет, який включає компроміс із 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році

Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

Лідери ЄС ухвалили дев'ятий пакет санкцій для РФ

ОСТАННЄ

На Полтавщині працює ППО - голова ОВА

ВИБУХИ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА - КЛИЧКО

У Київській області та Києві працює ППО - голова ОВА

У результаті обстрілів на Донеччині загинули семеро людей, ще семеро отримали поранення

За уточненою інформацією, 14 грудня поблизу Токмака Запорізької області було знищено до 10 одиниць ворожої військової техніки, поранено близько 180 окупантів

За минулу добу ворог завдав 23 авіаційні та 4 ракетні удари

Фон дер Ляєн сподівається на схвалення главами Міненерго країн ЄС стелі цін на газ

Американський Сенат ухвалив військовий бюджет США на 2023 рік

Вночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду

Із 18 грудня посадку у вагони поїздів Салтівської лінії Харківського метрополітену буде обмежено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА