У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЧУТИ ВИБУХИ
У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЧУТИ ВИБУХИ
У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЧУТИ ВИБУХИ
Лідери ЄС ухвалили економічний пакет, який включає компроміс із 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році
Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський
За уточненою інформацією, 14 грудня поблизу Токмака Запорізької області було знищено до 10 одиниць ворожої військової техніки, поранено близько 180 окупантів
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