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07:10 16.12.2022

Лідери ЄС ухвалили економічний пакет, який включає компроміс із 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році

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Лідери ЄС ухвалили економічний пакет, який включає компроміс із 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році

Лідери Європейського союзу схвалили економічний пакет із чотирьох частин, який включає і компроміс щодо виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Про це у четвер на своїй сторінці у Твіттері повідомляє Чеське президентство після закінчення засідання Європейської ради.

"Мегадомовленості підтверджено! Держави-члени ЄС схвалили компроміс щодо 18 мільярдів євро для України, мінімального податку для великих корпорацій, плану відновлення для Угорщини та бюджетних умов. Письмову процедуру завершено. Чеське президентство працює до останньої хвилини!", - йдеться у записі.

Як відомо, Європейська рада затвердила виділення макрофінансової допомоги Україні 10 грудня, передбачивши дві опції гарантій щодо цього запозичення – або їх буде надано з бюджету ЄС, або державами-членами. Причому спочатку Європейська комісія пропонувала виділити макрофін Україні у форматі, в якому фінансування виділяється державам-членам ЄС, коли гарантії покриваються із бюджету ЄС. Проти цього виступила Угорщина, у зв'язку із чим ЄК запропонувала компромісний варіант. У середу, 14 грудня, рішення надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги було схвалено Європейським парламентом.

 

 

Теги: #єс #макрофіндопомога

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