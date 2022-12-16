Судно доправить пшеницю з України в Індонезію

З українського порту в четвер вийшло суховантажне судно з понад 71 тис. тонн пшениці, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"15 грудня судно Star Emerald залишило порт "Південний", воно перевозить до Індонезії загалом 71,4 тис. тонн пшениці в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В українські порти прямують дві суховантажні машини Sea Bridle і Tuo Fu 8, які 15 грудня пройшли морським гуманітарним коридором.

69 суден, здатних експортувати близько 2,5 млн тонн продовольства, очікують дозволу на заходження до портів України, 21 завантажене судно готується до огляду, щоб вирушити далі до пунктів призначення.

"Станом на 15 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 13 990 897 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1 106 суден: 551 на прибуття в українські порти та 555 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.