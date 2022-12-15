Події

23:18 15.12.2022

Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

1 хв читати
Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади оборонну співпрацю.

«Говорив із прем'єр-міністром Канади Трюдо. Хороша розмова, готуємо посилення нашої оборонної співпраці. Дякую прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та всім канадцям за принципове лідерство у санкційній політиці. Кожен санкційний крок проти Росії за війну, який уже був зроблений вільним світом, реально допомагає нам наближати мир», - сказав Зеленський у відеозверненні у четвер.

 

Теги: #канада #україна #співпраця #оборона

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:19 15.12.2022
Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

21:01 15.12.2022
Чверть біженців з України мають намір залишитися в Німеччині назавжди

Чверть біженців з України мають намір залишитися в Німеччині назавжди

14:52 15.12.2022
Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

Зеленський закликав перейти до наступного етапу зближення ЄС та України

14:16 15.12.2022
Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

Голова Європарламенту закликала лідерів ЄС продовжувати допомагати Україні

12:32 15.12.2022
У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

У перемозі України у війні з РФ упевнені 97% українців - опитування

06:50 15.12.2022
Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

Путін боїться поразки Росії у війні і намагається затягнути цей момент, припускають у ISW

06:44 15.12.2022
Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

Канада відновила санкції проти турбін для "Північного потоку"

01:18 15.12.2022
Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

20:19 14.12.2022
IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

15:56 14.12.2022
Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія фізично знищує кожне місто та село, щоб їх було неможливо використати для оборони - Зеленський

Лідери ЄС ухвалили дев'ятий пакет санкцій для РФ

Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

Сили оборони завдали 15 ударів по районах скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Шлях дипломатії може розпочатися після виходу на кордони 1991 року – Зеленський

ОСТАННЄ

Лідери ЄС ухвалили дев'ятий пакет санкцій для РФ

З 5 до 13 грудня тривалість відключень на лівому березі Києва знизилася на 23,7%, правому – 25,4%

Російський обстріл призвів до пошкодження та відключення від мережі об'єкта "ДТЕК Енерго"

Нардепи внесли до ВР законопроєкти про електронну марку акцизного податку у вигляді QR-коду

У МЗС України стурбовані погіршенням здоров'я Саакашвілі

Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

Залужний у розмові з Міллі: З таким ворогом, як РФ, не тільки потрібно, а й можливо воювати до кінця

НАЗК передасть антикорупційним органам матеріали щодо Наталії Королевської

ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу

ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА