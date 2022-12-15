Зеленський обговорив з Трюдо посилення оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади оборонну співпрацю.

«Говорив із прем'єр-міністром Канади Трюдо. Хороша розмова, готуємо посилення нашої оборонної співпраці. Дякую прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та всім канадцям за принципове лідерство у санкційній політиці. Кожен санкційний крок проти Росії за війну, який уже був зроблений вільним світом, реально допомагає нам наближати мир», - сказав Зеленський у відеозверненні у четвер.