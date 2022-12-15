Події

17:28 15.12.2022

Ексголова Пологівської райради, депутат "ОПЗЖ" передав окупантам заводи харчо- та хімпрому в регіоні

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Ексголова Пологівської райради, депутат "ОПЗЖ" передав окупантам заводи харчо- та хімпрому в регіоні

Слідчі Служби безпеки України оголосили про підозру в колабораціонізмі колишньому голові Пологівської районної ради Запорізької області, що входила до забороненої партії "Об'єднана платформа - За життя", який після захоплення російськими окупантами частини Запорізької області одним із перших підтримав загарбників.

"Його призначили головою місцевої окупаційної адміністрації та дозволили сформувати "штат" псевдооргану. Перебуваючи на "посаді", він виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора. Насамперед ворога цікавили великі об'єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їхні потужності Москва планувала використати для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та військових угруповань Росії", - повідомляється на сайті СБУ.

Для цього колаборант провів "інвентаризацію" місцевого бізнесу й зобов'язав підприємців "перереєстровуватися" в незаконній адміністрації, створеній окупантами на території Запорізької області.

"Він примушував менеджмент українських компаній платити "податки" до бюджету Росії та постачати готову продукцію до країни-агресора. В разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою", - ідеться в повідомленні.

Для координації роботи колаборанта за ним закріпили російського куратора - заступника губернатора Пензенської області РФ, з яким зловмисник погоджував питання "передання" агресорові українських підприємств, а також організації та проведення незаконного референдуму в окупованому районі. "Окрім цього, колаборант активно брав участь у пропагандистських проєктах Кремля", - повідомляють у спецслужбі.

Зловмиснику висунуто підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нині він намагається ховатися від правосуддя на тимчасово окупованій території України, проте СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення його до відповідальності.

Теги: #депутат #запорізька #колаборант

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