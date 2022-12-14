Події

22:13 14.12.2022

Турчинов спростував повідомлення російських ЗМІ про нібито свою загибель у ДТП

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Турчинов спростував повідомлення російських ЗМІ про нібито свою загибель у ДТП

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов спростував повідомлення російських ЗМІ про нібито свою загибель у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

"У російських ЗМІ почали розганяти фейк про мою загибель. Хочу засмутити орків-мрійників - не дочекаєтеся! Краще вже зараз починайте копати ями для себе. Вони вам знадобляться найближчим часом!" - написав Турчинов у своєму фейсбуці ввечері в середу.

Раніше у низці російських пабліків була поширена інформація про загибель Турчинова в автокатастрофі.

 

 

 

Теги: #турчинов #загибель #спростування

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