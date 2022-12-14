Події

19:14 14.12.2022

Постпреди ЄС все ще не погодили пакет санкцій проти РФ, сподіваються зробити це до кінця тижня

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Постпреди ЄС все ще не погодили пакет санкцій проти РФ, сподіваються зробити це до кінця тижня

Постпреди країн ЄС у середу не змогли завершити узгодження дев'ятого пакету санкцій проти Росії, пише італійська газета Il Sole 24 Ore із посиланням на європейське дипломатичне джерело.

За інформацією видання, серед невирішених питань залишається "продовольча безпека: Італія та інші країни наполягають на тому, що потрібно передбачити низку винятків із санкційного режиму для імпорту добрив із Росії. Це необхідно, щоб не обмежувати пропозицію добрива для країн, що розвиваються".

При цьому співрозмовник запевнив, що розраховує на погодження пакету санкцій на рівні постпредів протягом поточного тижня. "Є підстави вважати, що постпреди дадуть "зелене світло" до кінця тижня", - сказав він.

Теги: #єс #росія #робота #санкції

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