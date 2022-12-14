Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

Засновник евакуаційної медичної частини "Янголи Тайри" Юлія Паєвська запевняє жителів Європейського Союзу, що в разі яких-небудь труднощів вони можуть розраховувати на підтримку України.

На пресконференції в середу в Європарламенті в Страсбурзі після церемонії вручення премії імені Андрія Сахарова представникам українського народу, серед яких була і Паєвська, вона сказала: "Для мене велика честь отримати цю премію за народ України. Від усієї України я можу сказати: якщо у вас будуть якісь труднощі, ви завжди можете розраховувати на підтримку України, наших Збройних сил і нашого суспільства".

Інша представниця українського народу, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук заявила, що війна, яку РФ веде проти України, – це "не просто війна між двома державами, це війна між двома системами - авторитаризмом і демократією".

"Путін намагається переконати весь світ, що демократія, верховенство права і права людини - фальшиві цінності, тому що вони не змогли захистити тебе під час війни. Ми маємо розбити це коло безкарності, яка триває десятиліттями... Ми повинні створити міжнародний трибунал і притягти до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших злочинців. Якщо авторитарні режими співпрацюють один з одним, демократії мають підтримувати одна одну навіть іще краще", - переконана вона.

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров, якому теж було вручено премію Сахарова для українського народу, також вважає, що "коли переможе Україна, вона переможе разом із Європейським Союзом". "Якщо ми зазнаємо поразки, ми зазнаємо поразки разом, тому що українці захищають спільні цінності", - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, що може зробити Європа, Матвійчук висловила впевненість, що "потрібні зброя, санкції та правосуддя, а потім - відновлення країни". "Нам потрібен сильний голос ЄС і особливо ЄП про те, що щодня затримки в постачаннях сучасної зброї Україні приносять смерті, не лише захисників, а й людей на окупованих територіях. Нам потрібен сильний голос ЄС і ЄП про те, що нам потрібен такий рівень санкцій, який зупинить можливості російської економіки продовжувати цю війну і фінансувати цю жорстокість, і нам потрібне правосуддя, тому що все це пекло - це результат повної безкарності, якою Росія насолоджується десятиліттями, і яка стає частиною культури - росіяни вірять у те, що вони можуть робити все, що захочуть", - сказала вона.

"Ми маємо створити міжнародний суд, щоб притягти всіх росіян, які своїми руками скоїли злочини, до правосуддя, так само як і Путіна, найвище військове командування і керівництво РФ", - додала Матвійчук.