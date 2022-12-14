Події

15:56 14.12.2022

Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

2 хв читати
Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

Засновник евакуаційної медичної частини "Янголи Тайри" Юлія Паєвська запевняє жителів Європейського Союзу, що в разі яких-небудь труднощів вони можуть розраховувати на підтримку України.

На пресконференції в середу в Європарламенті в Страсбурзі після церемонії вручення премії імені Андрія Сахарова представникам українського народу, серед яких була і Паєвська, вона сказала: "Для мене велика честь отримати цю премію за народ України. Від усієї України я можу сказати: якщо у вас будуть якісь труднощі, ви завжди можете розраховувати на підтримку України, наших Збройних сил і нашого суспільства".

Інша представниця українського народу, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук заявила, що війна, яку РФ веде проти України, – це "не просто війна між двома державами, це війна між двома системами - авторитаризмом і демократією".

"Путін намагається переконати весь світ, що демократія, верховенство права і права людини - фальшиві цінності, тому що вони не змогли захистити тебе під час війни. Ми маємо розбити це коло безкарності, яка триває десятиліттями... Ми повинні створити міжнародний трибунал і притягти до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших злочинців. Якщо авторитарні режими співпрацюють один з одним, демократії мають підтримувати одна одну навіть іще краще", - переконана вона.

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров, якому теж було вручено премію Сахарова для українського народу, також вважає, що "коли переможе Україна, вона переможе разом із Європейським Союзом". "Якщо ми зазнаємо поразки, ми зазнаємо поразки разом, тому що українці захищають спільні цінності", - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, що може зробити Європа, Матвійчук висловила впевненість, що "потрібні зброя, санкції та правосуддя, а потім - відновлення країни". "Нам потрібен сильний голос ЄС і особливо ЄП про те, що щодня затримки в постачаннях сучасної зброї Україні приносять смерті, не лише захисників, а й людей на окупованих територіях. Нам потрібен сильний голос ЄС і ЄП про те, що нам потрібен такий рівень санкцій, який зупинить можливості російської економіки продовжувати цю війну і фінансувати цю жорстокість, і нам потрібне правосуддя, тому що все це пекло - це результат повної безкарності, якою Росія насолоджується десятиліттями, і яка стає частиною культури - росіяни вірять у те, що вони можуть робити все, що захочуть", - сказала вона.

"Ми маємо створити міжнародний суд, щоб притягти всіх росіян, які своїми руками скоїли злочини, до правосуддя, так само як і Путіна, найвище військове командування і керівництво РФ", - додала Матвійчук.

Теги: #україна #премія_сахарова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 14.12.2022
Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

14:45 14.12.2022
Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

14:22 14.12.2022
Україна отримала черговий транш на EUR500 млн макрофіндопомоги ЄС - Мінфін

Україна отримала черговий транш на EUR500 млн макрофіндопомоги ЄС - Мінфін

14:06 14.12.2022
Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

13:56 14.12.2022
У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

06:07 14.12.2022
Сім суден доставлять українське продовольство до Китаю, Туреччини, Італії, Іспанії та Румунії

Сім суден доставлять українське продовольство до Китаю, Туреччини, Італії, Іспанії та Румунії

05:58 14.12.2022
Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу

Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу

19:55 13.12.2022
США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

США завершують підготовку планів щодо відправлення системи ПРО Patriot до України

19:16 13.12.2022
Макрон повідомив про угоди в інфраструктурі, агро та IT для України на суму понад EUR150 млн

Макрон повідомив про угоди в інфраструктурі, агро та IT для України на суму понад EUR150 млн

13:13 13.12.2022
"Карта відновлення України" опублікувала дані про 9,8 тис. зруйнованих об'єктів, понад тисячу – вже відбудовуються

"Карта відновлення України" опублікувала дані про 9,8 тис. зруйнованих об'єктів, понад тисячу – вже відбудовуються

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу війни, прогнози некоректні - Маляр

64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

У Херсоні обстріляли будівлю обладміністрації, пошкоджено два поверхи – К.Тимошенко

ОСТАННЄ

Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь

Продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу війни, прогнози некоректні - Маляр

Франція та Італія нададуть Україні системи ППО SAMP/T

СБУ знайшла зброю, георгіївські стрічки та прапори РФ у представників заборонених партій

У Херсоні через обстріл припинено теплопостачання масиву Корабел, мешканців просять евакуюватися – голова ОВА

У Куп'янському районі ексгумовано тіло чоловіка, загиблого внаслідок розстрілу окупантами цивільного автомобіля

Ніколи не забудемо подвиг ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – Зеленський

64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

На Ставці головнокомандувача розглянули питання безпеки на держкордоні та відновлення енергосистеми

Унаслідок ворожого обстрілу Херсону в середу поранено шістьох цивільних - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА