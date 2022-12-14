Малоймовірно, що білоруські сили нападуть на Україну, – ISW

Імовірність нападу білоруських сил на Україну малоймовірна, попри раптову перевірку білоруської військової готовності 13 грудня, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 12 грудня.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко 13 грудня наказав здійснити раптову всебічну перевірку боєздатності білоруських військових. Російські війська наближаються до плацдармів для вторгнення в Україну. У ньому беруть участь білоруські підрозділи, що дислокуються на полігонах у всій Білорусі та виконують інженерні завдання і відпрацьовують форсування річок Німан та Березина (що розташовуються на відстані понад 170 км та 70 км від білорусько-українського кордону відповідно)", - йдеться у звіті.

Повідомляється також про перекидання техніки на полігони ближче до кордону з Україною. "Ці розгортання, ймовірно, є частиною російських інформаційних операцій, які припускають, що білоруські звичайні сухопутні війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну... Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому", - зазначають аналітики.

В ISW повідомляють, що українські офіційні особи продовжують вважати, що на 13 грудня Білорусь навряд чи нападе на Україну. "Український Генштаб підтвердив 13 грудня, що ситуація на півночі України поблизу Білорусі суттєво не змінилася і що українська влада досі не виявила російських сил, які формують ударні групи в Білорусі. Державна прикордонна служба України повідомила, що ситуація на кордоні з Білоруссю перебуває під контролем, попри нещодавні білоруські перевірки готовності", - йдеться у зведенні.