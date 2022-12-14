Ракета Ariane 5 вивела на орбіту два американські супутники і один європейський апарат

Ракета Ariane 5 вивела на орбіту два американські супутники зв'язку та європейський метеорологічний апарат, повідомила компанія-оператор Arianespace.

Запуск було здійснено у вівторок з космодрому Куру у Французькій Гвіані о 21:30 за паризьким часом (о 22:30 за Києвом).

На геостаціонарну орбіту виведено два супутники зв'язку Galaxy 35 та Galaxy 36 компанії Intelsat та метеорологічний апарат MTG-I1 Європейської організації супутникової метеорології (EUMETSAT).

Космічні апарати зв'язку Galaxy 35 та Galaxy 36, оснащені передавачами C-діапазону, призначені для розширення високочастотного телевізійного покриття території Північної Америки.

Супутник MTG-I1 допоможе метеорологам здійснювати швидке виявлення та прогнозування суворих погодних явищ з метою своєчасного попередження громадян, влади та служб екстреного реагування у регіоні Європи та Африки.