Події

06:50 14.12.2022

Ракета Ariane 5 вивела на орбіту два американські супутники і один європейський апарат

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Ракета Ariane 5 вивела на орбіту два американські супутники і один європейський апарат

Ракета Ariane 5 вивела на орбіту два американські супутники зв'язку та європейський метеорологічний апарат, повідомила компанія-оператор Arianespace.

Запуск було здійснено у вівторок з космодрому Куру у Французькій Гвіані о 21:30 за паризьким часом (о 22:30 за Києвом).

На геостаціонарну орбіту виведено два супутники зв'язку Galaxy 35 та Galaxy 36 компанії Intelsat та метеорологічний апарат MTG-I1 Європейської організації супутникової метеорології (EUMETSAT).

Космічні апарати зв'язку Galaxy 35 та Galaxy 36, оснащені передавачами C-діапазону, призначені для розширення високочастотного телевізійного покриття території Північної Америки.

Супутник MTG-I1 допоможе метеорологам здійснювати швидке виявлення та прогнозування суворих погодних явищ з метою своєчасного попередження громадян, влади та служб екстреного реагування у регіоні Європи та Африки.

Теги: #ракета #франція #орбіта #супутники

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