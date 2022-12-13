У листопаді в Україні отруїлися чадним газом 368 осіб, за перший тиждень грудня 97 осіб – ДСНС

За минулий місяць, листопад, в Україні 368 людей постраждали від отруєння чадним газом, зокрема 20 людей загинули. За перший тиждень грудня зафіксовано 97 випадків отруєння чадним газом, зокрема 14 осіб померли, розповів пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Генератори потрібно використовувати виключно на відкритому повітрі та подалі від віконних та дверних отворів. Якщо є глуха стінка, допускається 1 метр. Якщо ні – 6 метрів. Купуємо сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу. Підключаємо не самостійно, а нехай це робить фахівець. Заправляємо генератор не під час роботи. І майте із собою вогнегасник", – нагадав Хорунжий на брифінгу у Медіацентрі "Україна".

Він зазначив, що частина випадків отруєння чадним газом сталася через використання пічного опалення.

"Важливо подивитися, щоб не було тріщин на печі, прочистити димоходи. Якщо ви використовуєте вдома піч, котел або інші теплогенеруючі пристрої, пов’язані з горінням, встановіть датчик газу", - закликав він.