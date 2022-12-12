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12:30 12.12.2022

У Словаччині відкрилася ремонтна база для пошкодженої української військової техніки - глава МЗС

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У Словаччині відкрилася ремонтна база для пошкодженої української військової техніки - глава МЗС

У Словаччині в понеділок, 12 грудня, буде відкрито ремонтну базу для пошкодженої української військової техніки, яку потім назад повертатимуть в Україну, повідомив міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер.

"У понеділок ми відкриємо ремонтну базу, де ремонтуватимуть пошкоджену військову техніку та повертатимуть її в Україну. Без сумнівів, в Україні буде мир, і ми будемо з вами, доки це не відбудеться, ми будемо з вами до кінця", - сказав Качер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також він зазначив, що до останнього пакета військової допомоги, затвердженого Словаччиною, ввійшли "боєприпаси, пара тисяч ракет для МіГ-29, теплий одяг для солдатів, продукти харчування".

"Я думаю, що це дев'ятий або десятий пакет, вартістю майже 11 мільйонів євро, що містить боєприпаси, пару тисяч ракет для МіГ-29, теплий одяг для ваших солдатів, продукти харчування для ваших солдатів і багато іншого. І ми продовжуватимемо це робити", - наголосив Качер.

Теги: #словаччина #військова_техніка

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