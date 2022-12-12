Глава МЗС Словаччини: В Україні настане мир, і ми будемо з вами, допоки це не станеться

Ексклюзивне інтерв'ю міністра закордонних справ Словацької Республіки Растислава Качера інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна" у Києві

Автори: Валерія Прощенко, Олександр Мартиненко

За даними ООН, у Словаччині перебуває понад 100 тисяч українських біженців. Яку підтримку надає українцям ваша країна?

Правду кажучи, через Словаччину, через наш кордон, ми поки що зареєстрували близько 1 млн українців, що тікають з України. А на статус захисту, статус проживання запит подали близько 100 000 осіб, так що ваші цифри вірні.

Ми допомагаємо тим, хто не залишився, тим, хто перебуває транзитом. І ми також пропонуємо підтримку тим, хто хоче залишитись у Словаччині. Якщо ви отримуєте статус біженця в Словаччині, то ви маєте право на повноправний статус, як і будь-який інший громадянин країни, тому у вас є право на медичне обслуговування, соціальну підтримку, ви можете влаштуватися на роботу, відправити ваших дітей до школи або до дитячого садка . Також ви можете працювати в Словаччині як звичайний громадянин країни - вам надані повні права.

Наприклад, я знаю, що моя дружина управляє відділенням інтенсивної терапії (ТІТ) в університетській лікарні, і в неї вже є нові лікарі з України зі статусом та пара медсестер. Я бачу у нашому оточенні, у моєму оточенні, що є багато українців, які почали працювати, облаштовувати нове життя. Але я також знаю, що більшість із них, якщо не всі, як і раніше, хочуть повернутися додому. Ми готові допомогти їм та надати підтримку. Таким чином, вони не тільки залишаються в країні, а й ведуть повноцінне життя, яким вони можуть заробляти собі на життя і досягати прогресу в майбутньому.

Ця зима буде важкою для України, бо РФ наразі систематично атакує громадянську інфраструктуру. Скільки ще українських біженців ваша країна може прийняти у разі потреби?

Близько двох тижнів тому ми зустрічалися на урядовому рівні, підтримали та схвалили нову стратегію. Якщо зима та нові атаки на інфраструктуру призведуть до збільшення міграції, ми готові прийняти більше мігрантів чи біженців - це не мігранти, біженці з України - і надати їм цю підтримку. Але також, що я вважаю дуже важливим, ми хочемо працювати з вашим урядом, щоб визначити, як ми можемо допомогти із переселенням усередині України. На нашу думку, ми повинні знайти способи, як підтримати вас тут. Тому що в цьому випадку людям не доведеться переживати зміни, що травмують: вивчення нових мов, переїзд в іншу країну.

Ми, як і раніше, вважаємо, що найкраще, якщо ви можете знайти безпечні місця з підтримкою, з гуманітарною допомогою, що включає генератори, теплий одяг, теплові машини тощо. Так що для тих, хто їде зі сходу на захід України, у нас буде можливість надати допомогу. І ми допоможемо українцям, які хочуть переїхати до Словаччини, які віддадуть перевагу цьому варіанту. Так, ми готові прийняти більше біженців, як ми це робили. Коли ми маємо стратегію, ми готові до цього.

Якою є позиція країн Вишеградської четвірки щодо допомоги Україні в рамках організації?

Ви знаєте, ми намагаємось підтримувати Україну на будь-якому міжнародному майданчику. Ви отримуєте нашу підтримку у дискусіях з ЄС, ми були одними з тих, хто рішуче виступав за Україну, її кандидатуру та статус членства. Ми також дуже підтримуємо вас у вашому прагненні вступити до НАТО. На таких майданчиках, як Організація Об'єднаних Націй та Організація з безпеки та співробітництва в Європі, ми завжди були одними із найрішучіших прихильників світу в Україні та вашого права на самооборону.

Вишеградська група є неформальною організацією. Ми працюємо із вами на двосторонній основі. Польща рішуче підтримує вас, і Чехія, і Словаччина. Угорщина має певні сумніви щодо підтримки України, і ми говоримо з ними про це. Вони мають свої способи, як це зробити.

Ми схвалили у вівторок на нашій зустрічі Вишеградської четвірки, що частина Вишеградського фонду, тобто невеликий фінансовий фонд, де зараз маємо невелику суму грошей (трохи менше півмільйона євро), буде присвячена українським проектам. В Україні будуть відкриті проекти щодо підтримки гуманітарної допомоги, громадянського суспільства, журналістів, всього, що їм буде потрібно. Тому навіть у рамках Вишеградського фонду ми виділили близько півмільйона євро на проект з Україною.

І щодо ЄС, я думаю, що все йде добре, бо це була непроста боротьба за статус кандидата ЄС для України, і я думаю, що ми виграли цю битву. Вас визнали майбутнім учасником. І ви почнете із процесу. Цей процес був тривалою процедурою для Словаччини, щоб почати набувати членства. Це було 2004 року. З 1993 до 2004 року це було досить тривале завдання. І це в нас не було війни.

Але я хочу, щоб ви були оптимістичні. Я хочу наголосити, що процес дуже важливий. Оскільки якщо раптом стати членом ЄС, якщо це станеться відразу, це, чесно кажучи, може вбити країну. Країна справді має бути адміністративно готова до численних правових змін. Вам доведеться пройти через безліч реформ. І це того варте. Процес того вартий. Нам знадобилися роки. 12 років.

А щодо НАТО?

І для НАТО. Я можу стверджувати це, тому що я займався процесом вступу Словаччини в НАТО з самого початку і до кінця. Я був тим, хто написав презентаційний документ "Партнерство заради миру" (ПЗМ). І з того моменту, як я разом зі своїм прем'єр-міністром вручив протокол про вступ до НАТО, минуло 11 років мого життя. І знову ж таки, у нас не було війни.

Отже, ви повинні розуміти, що ці процеси тривалі, але процес, якщо ви в ньому берете участь, вже має дуже хороші перспективи. Тому що це справді змінює вашу країну. І це змінює вашу країну назавжди. Я дуже оптимістичний, бо ми визнали, що Україна стане членом НАТО. І ми надаємо вам статус майбутнього члена ЄС, і зараз ми починаємо над цим працювати. Знаєте, нам знадобилося 11 та 12 років. І ці 11 та 12 років були гарними роками. Тому що вони допомогли нам змінити країну там, де нам це потрібно.

І це те, що я сказав на саміті НАТО у Бухаресті. Ми працюватимемо з Україною на її шляху до НАТО. Війна закінчиться, країна буде підготовлена до членства. Як я вже сказав, вам важливо бути за столом. Тому що, якщо вас нема за столом, ви ризикуєте опинитися в меню, а ми не хочемо, щоб ви були в меню. Ми хочемо, щоб ви були з нами за столом.

Але перш за все нам потрібний мир. Чи братиме Словаччина й надалі участь у військовій допомозі Україні?

Так, це важливо. І ми дуже, дуже багато працюємо над цим разом із вами. Ми підтримуємо Україну політично. Як я наголосив президенту Зеленському на нашій зустрічі, на якій би платформі ми не говорили, ми завжди підвищуємо голос і кажемо: не кидайте Україну, те, що робить РФ, є неприйнятним. Тому ми схвалюємо всі санкції, ми наполягаємо на подальших санкціях, ми постачаємо більше оборонного обладнання.

Учора (7 грудня – ІФ-У) мій уряд затвердив новий пакет допомоги. Здається, це дев'ятий, або десятий пакет, вартістю 11, майже 11 мільйонів євро, що включає боєприпаси, кілька тисяч ракет для МІГ-29, теплий одяг для ваших солдатів, продукти харчування для ваших солдатів та багато іншого. І ми продовжуватимемо це робити. У понеділок ми відкриємо ремонтну базу, де ремонтуватимуть пошкоджену військову техніку та повертатимуть її до України. Без сумніву, в Україні буде мир, і ми будемо з вами, доки це не станеться, ми будемо з вами до кінця.

І останнє запитання. Хочу спитати про МІГ-29. Ви щойно згадали ці літаки. Ви вже їх відправили в Україну?

Ми ще не передали вам МІГ-29. Але ми готові зробити це. Ми говоримо з нашими партнерами НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (8 грудня – ІФ-У) у нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю.

Вчора ми затвердили затвердили пакет військової допомоги, до якого увійшли кілька тисяч ракет, які використовуються для МІГ-29. Так що ви можете оснастити свої наявні МІГ-29 ракетами, які прибудуть до вас зі Словаччини. Але й із президентом Зеленським ми також обговорили це досить докладно. І я думаю, що мені потрібно тримати у секреті, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що сьогодні у нас був дуже, дуже добрий обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, гадаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні.