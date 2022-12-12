Глава МАГАТЕ сподівається на якнайшвидше створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС буде погоджено та запущено найближчим часом.

"Ми досягаємо прогресу в наших консультаціях з Україною і Росією, і я сподіваюся, що зону буде погоджено та введено в дію найближчим часом. Це вкрай необхідно", - йдеться в заяві Гроссі, розміщеній на сайті агентства.

За його словами, "ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною і потенційно небезпечною".

Гроссі також повідомив, що на станцію на тижні прибула четверта група експертів МАГАТЕ, щоб змінити колег, які перебували на об'єкті впродовж останніх кількох тижнів.

Раніше Гроссі неодноразово наголошував, що розглядає ЗАЕС як український об'єкт.

З 28 лютого 2022 року ЗАЕС перебуває під окупацією російських військ. Україна і світова спільнота неодноразово закликали агресора повернути контроль над ЗАЕС Україні.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 потужністю 1000 МВт кожен побудовані за проєктом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий - у жовтні 1995 року.