У Львові другу добу через негоду не працює електротранспорт

У Львові другу добу поспіль електротранспорт не зміг вийти на маршрути через обмерзання і численні пориви контактної мережі, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"У зв'язку зі стійким обмерзанням і численними поривами контактної мережі у Львові трамваї та тролейбуси не змогли вийти на лінії", - зазначено в повідомленні пресслужби.

За її даними, аварійні бригади "Львівелектротрансу" працювали протягом усієї ночі, але на ранок 260 км контактної мережі все ще вкриті кригою.

На маршрути додатково вийшли 24 автобуси, повідомляють у пресслужбі міськради.

Як повідомлялося, 11 грудня вранці на Львівщині різко погіршилися погодні умови - падав сильний мокрий сніг, а потім знизилася температура повітря, внаслідок чого сталося обмерзання контактних мереж на маршрутах електротранспорту. За минулий день у місті впали 119 дерев.