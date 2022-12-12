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07:36 12.12.2022

МЗС радить українцям утриматися від відвідування регіону Сербії та Косова

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МЗС радить українцям утриматися від відвідування регіону Сербії та Косова

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Сербії та Косова і уникати відвідування місць масового скупчення людей у цих регіонах.

"У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей", - сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #мзс #рекомендація #сербія

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