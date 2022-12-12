МЗС радить українцям утриматися від відвідування регіону Сербії та Косова

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Сербії та Косова і уникати відвідування місць масового скупчення людей у цих регіонах.

"У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей", - сказано в повідомленні.