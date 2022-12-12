Україна візьме участь у саміті G7 – Зеленський після розмови з Байденом

Україна візьме участь у саміті G7, повідомив у відеозверненні в ніч на понеділок президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.

«Щойно говорив із Президентом Джозефом Байденом. Як завжди – предметно та корисно. Є сильні домовленості. Вже сьогодні відбудеться саміт G7, Україна візьме участь і зараз ми скоординували наші позиції з Америкою», - сказав він.

«Був радий відчути у розмові, що наша формула світу сприймається позитивно. І це надає оптимізму. Починаємо працювати над глобальним «самітом світу». Самітом, який зробить українську формулу світу реальністю», - сказав він.

За словами Зеленського, «чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцніші гарантії безпеки України та всіх у Європі».