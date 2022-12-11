Події

22:12 11.12.2022

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

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На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

«Провів засідання Ставки. Ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани й розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все детально опрацьовуємо», - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері.

За його словами, «тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни –робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах і районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань».

«Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці й область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію й дати нашим людям більше можливостей, більше електрики», - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовано санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресора не мала жодної ниточки, за яку могло б смикати українське суспільство».

 

Теги: #ставка #україна #відновлення #енергетики

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