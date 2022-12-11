Події

08:13 11.12.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 648,7 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 648,7 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 648 млн 799 тис. 63, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Із початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 652 тис. 297 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження склала:

США - 99 млн 408 тис. 565 та 1 млн 84 тис. 439.

Індія - 44 млн 676 тис. 45 та 530 тис. 658.

Франція - 38 млн 598 тис. 292 та 160 тис. 652 (дані на ранок минулої суботи).

Бразилія - 35 млн 531 тис. 716 та 690 тис. 667 (дані на ранок п'ятниці).

Німеччина - 36 млн 755 тис. 666 та 158 тис. 971 (дані на ранок минулої суботи).

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети на ранок неділі становив 854,1. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 315 осіб, в Індії – 377, у Франції – 2 тис. 434, у Бразилії – 3 тис. 208, у Німеччині – 1 тис. 895.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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