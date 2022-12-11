Події

07:17 11.12.2022

МЗС України спільно з Центром громадянських свобод анонсували кампанію Captured на підтримку українців, які перебувають у полоні РФ

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Міністерство закордонних справ України анонсувало запуск інформаційної кампанії Captured за кордоном, яка буде присвячена українським військовим і цивільним, які перебувають у полоні, повідомляє пресслужба міністерства.

"Захист прав українців та українок постійно перебуває у фокусі роботи керівництва держави та МЗС. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути наших військовополонених, цивільних і політичних в’язнів. Впевнена, що кампанія Captured стане голосом усіх тих, кого Росія тримає у своїх катівнях та в’язницях. Вірю, що ширша залученість наших іноземних партнерів на цьому треку допоможе пришвидшити процес обмінів полоненими та зберегти життя наших людей", - заявила заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Мета кампанії — заручитися підтримкою громадянського суспільства та урядів інших країн, щоби виступити єдиним фронтом на захист українських полонених. У рамках кампанії буде створено онлайн-платформу з історіями полонених та інформацією про порушення Росією фундаментальних норм і принципів міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Проєкт об'єднав зусилля МЗС України, громадянського суспільства та сімей полонених. Один із співорганізаторів проєкту – правозахисна організація "Центр громадянських свобод", яка стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року.

Розробкою та візуальним оформленням кампанії опікується креативна команда Saatchi & Saatchi Ukraine.

 

 

Теги: #підтримка #компанія #полонені

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