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18:07 10.12.2022

На об'єктах УПЦ (МП) на Харківщині виявлені сухпайки російських військових, прокремлівська література та велика сума готівки – СБУ

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На об'єктах УПЦ (МП) на Харківщині виявлені сухпайки російських військових, прокремлівська література та велика сума готівки – СБУ

Співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною гвардією та Держприкордонслужбою завершили контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Харківській області.

"На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями. В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом рф", – повідомляє СБУ.

Співробітники спецслужби перевіряють можливу причетність ченця з російським паспортом до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Усі вилучені матеріали спрямовані на експертизу для подальших процесуальних дій.

"Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - наголошують у СБУ.

 

Теги: #сбу #упц_мп #харківська_область

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