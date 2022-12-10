Диякон УПЦ (МП) агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ - СБУ

Служба безпеки викрила диякона однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" регіону до складу РФ.

"Для цього він активував профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту", - повідомила пресслужба СБУ в телеграм-каналі в суботу.

Коментуючи Російські публікації, диякон агітував людей прийти на виборчі дільниці і проголосувати на користь країни-агресора. Крім цього, у своїх "повідомленнях" він заперечував існування українського народу, його мови і культури, піддавав сумніву державний суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

"Матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, зокрема "русская весна", - наголошується в повідомленні.

Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці виявили комп'ютерну техніку з доказами злочинів.

Наразі клірику повідомлено про підозру за статтями: ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників), ч.1 ст. 161 (навмисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення проводилися співробітниками СБУ за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.