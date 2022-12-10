В ISW припускають, що Путін через переговори може спробувати ізолювати Україну від Заходу

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що президент РФ Володимир Путін через запропоновані ним переговори між Україною та РФ може спробувати ізолювати Україну від підтримки Заходу.

"Президент Росії Володимир Путін продовжує обговорювати переговори з Україною як засіб відокремлення України від західних прихильників, він зображує Київ не охочим йти на компроміс або навіть брати участь у серйозних переговорах", - йдеться у звіті.

Вчені вважають, що російський лідер постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів, представляє Україну як таку, що відмовляється від поступок, і, ймовірно, прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для переговорів, щоб дати російським військам час для відновлення сил, у такий спосіб позбавивши Україну ініціативи.

"Однак угода про припинення вогню, яка досягнеться досить швидко, щоб дозволити військам РФ відпочити і переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна", - зазначають у ISW.

"Мабуть, Путін розпалює дискусії про припинення вогню, перш за все, як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками", - зазначили в ISW.

Аналітики припускають, що Путін може вдруге встановити умови для фактичних переговорів у 2023 році, ймовірно, після того, як російські війська захоплять більшу частину української території.