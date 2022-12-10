Посли G7 відреагували на рішення про відставку трьох суддів Конституційного суду

Посли країн "Великої сімки" у п'ятницю прокоментували повідомлення про відставку трьох суддів Конституційного суду України.

"G7 взяли до уваги відставку 3 суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне ухвалення нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроект 7662 передбачав значне залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу", - йдеться у їхній заяві у мікроблозі Twitter у п'ятницю.

Як повідомлялося, Конституційний суд України на засіданні в середу, 7 грудня, підтримав відставку трьох суддів – Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада планує невідкладно доопрацювати законопроект №7662 про процедуру конкурсного відбору суддів Конституційного суду (КС) для його ухвалення у другому читанні на найближчому пленарному засіданні, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

24 листопада Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) надала терміновий висновок щодо законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсній основі" (№7662)

6 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №7662, який пропонує передбачити процедуру конкурсного відбору суддів Конституційного суду (КС).