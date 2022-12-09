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19:28 09.12.2022

Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

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Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак у п'ятницю у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби ППО, включаючи ракети.

"Інформуючи про нові постачання летальної зброї, прем'єр сказав, що в наступні тижні в Україну прибуде більше зенітних гармат і ракет ППО малої дальності", - йдеться у пресрелізі Даунінг-стріт.

Згідно з повідомленням, лідери обговорили нову хвилю російських атак на критично важливу інфраструктуру в Україні, а президент Зеленський подякував Великій Британії за її вирішальну підтримку у відновленні електроенергії за рахунок постачання генераторів.

Також прем'єр-міністр віддав належне успіху Збройних сил України, які збили десятки потенційно руйнівних ракет цього тижня. Крім того, Сунак додав, що "Кремлю необхідно вивести свої війська, перш ніж можна буде розглянути будь-яку угоду".

Лідери домовилися знову поговорити найближчими тижнями. У листопаді Сунак відвідав Київ.

Теги: #велика_британія #ппо

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