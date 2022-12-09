Працівників ЗАЕС номіновано на звання "Людина року з контролю над озброєннями"

Асоціація з контролю над озброєннями номінувала працівників Запорізької АЕС на звання "Людина року з контролю над озброєннями" (Arms Control Person(s) of the Year), повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Цьогоріч за героїчні зусилля з підтримки ядерної та радіаційної безпеки на атомній станції в умовах величезних труднощів, спричинених російською військовою окупацією та в умовах обстрілів станції, номінували персонал ЗАЕС", - поінформували в компанії.

Асоціація з контролю над озброєннями відзначає номінантів на почесне звання за значні зусилля для просування ефективного контролю над озброєннями, нерозповсюдження та роззброєння, підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також підвищення обізнаності про загрози, які створює зброя масового ураження.

"Ми розуміємо, що ця номінація є малою втіхою, оскільки народ України терпить труднощі та втрати, спричинені вторгненням, але ми сподіваємося, що номінація допоможе ще більше висвітлити важливі зусилля людей, які обслуговують та експлуатують ЗАЕС, і заохотить їх вистояти", - зазначили організатори премії, заяву яких процитували в "Енергоатомі".

Переможця визначатимуть за результатами онлайн-голосування, яке розпочалося 8 грудня 2022 року і триватиме до 12 січня 2023 року. Результати оголосять 13 січня.

Асоціація контролю над озброєннями номінує окремих осіб і колективи на звання "Людина року з контролю над озброєннями" (Arms Control Person(s) of the Year) щорічно.