Стефанчук сподівається на допомогу партнерів у наданні Україні сучасних систем ППО включно з Patriot

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що держави-партнери допоможуть Україні отримати сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

"Питання закриття неба для України є питанням номер один, і тому нам сьогодні потрібні сучасні системи, серед яких пріоритетом є Patriot. Ми говорили про це з моїми колегами, ми ставимо це питання і на інших рівнях і тому я буду вдячний тим країнам, які матимуть вплив на рішення, щоб Україна найближчим часом отримала всі необхідні системи протиповітряної та протиракетної оборони, які дадуть змогу зберегти максимальну кількість життів в Україні", - сказав Стефанчук на спільній пресконференції зі спікерами парламентів Польщі та Литви в середу у Вільнюсі.

Як повідомлялося, у Вільнюсі відбувається міжпарламентська асамблея Литви, Польщі та України.