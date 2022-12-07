Події

14:29 07.12.2022

Стефанчук сподівається на допомогу партнерів у наданні Україні сучасних систем ППО включно з Patriot

1 хв читати
Стефанчук сподівається на допомогу партнерів у наданні Україні сучасних систем ППО включно з Patriot

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що держави-партнери допоможуть Україні отримати сучасні системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

"Питання закриття неба для України є питанням номер один, і тому нам сьогодні потрібні сучасні системи, серед яких пріоритетом є Patriot. Ми говорили про це з моїми колегами, ми ставимо це питання і на інших рівнях і тому я буду вдячний тим країнам, які матимуть вплив на рішення, щоб Україна найближчим часом отримала всі необхідні системи протиповітряної та протиракетної оборони, які дадуть змогу зберегти максимальну кількість життів в Україні", - сказав Стефанчук на спільній пресконференції зі спікерами парламентів Польщі та Литви в середу у Вільнюсі.

Як повідомлялося, у Вільнюсі відбувається міжпарламентська асамблея Литви, Польщі та України.

Теги: #ппо #patriot #стефанчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:01 07.12.2022
Стефанчук закликав парламенти Литви та Польщі переконати ЄК розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу під час головування Швеції

Стефанчук закликав парламенти Литви та Польщі переконати ЄК розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу під час головування Швеції

07:55 07.12.2022
На Дніпропетровщині ППО збила вісім ворожих дронів

На Дніпропетровщині ППО збила вісім ворожих дронів

12:18 06.12.2022
Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

12:18 06.12.2022
Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

06:40 06.12.2022
Резніков обговорив із головою Пентагону подальші кроки щодо посилення української ППО

Резніков обговорив із головою Пентагону подальші кроки щодо посилення української ППО

16:11 05.12.2022
На Київщині працює ППО - голова ОВА

На Київщині працює ППО - голова ОВА

20:17 02.12.2022
Постачання в Україну засобів ППО та ПРО відбудеться дуже скоро – Єрмак після зустрічі з євродепутатами

Постачання в Україну засобів ППО та ПРО відбудеться дуже скоро – Єрмак після зустрічі з євродепутатами

18:19 02.12.2022
Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони

21:54 30.11.2022
Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

Нове ізраїльське керівництво може допомогти Україні системами ППО

06:53 30.11.2022
США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

Російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули – голова ОВА

Окупанти за добу втратили в Україні близько 540 військовослужбовців, 6 танків, 4 бронемашини та 8 артсистем – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

"Метінвест" відкриває програму протезування постраждалих від війних

Священника УПЦ (МП) із Луганської області засуджено до 12 років в'язниці за інформування ворога про позиції українських захисників

Українським дипломатам продовжують надходити погрози, вже 31 випадок у 15 країнах - Кулеба

На Харківщині майже дві доби тривають пошуки 7-річного хлопчика, задіяно понад 400 правоохоронців - поліція

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

Столтенберг: Росія намагається заморозити військові дії, щоб відновити сили та поновити наступ навесні

Суди для здійснення правосуддя мають забезпечуватись електроенергією – голова Верховного Суду

Україна та вільний світ не мають обмінювати на компроміси свої цінності – Зеленський на церемонії вручення Madeleine Albright Democracy Awards

ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського за організацію схеми зловживань на Одеському припортовому заводі

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА