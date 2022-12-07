Кремль, імовірно, готується оголосити нову хвилю мобілізації – ISW

Незважаючи на заперечення про оголошення другої хвилі мобілізації, російська влада, ймовірно, готується до її проведення, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Кремль прямо відреагував на російські чутки про другу хвилю мобілізації, очевидно, намагаючись упоратися зі зростанням занепокоєння суспільства і повторно централізувати інформацію про війну з російським урядом та його уповноваженими засобами масової інформації, але є кілька показників того, що Росія все ще має намір провести другу хвилю мобілізації", - йдеться у звіті.

У ньому зазначено, що в Курській та Бєлгородській області наразі формують загони територіальної оборони, що наражає на війну багатьох мирних жителів під абсурдною передумовою загрози українського наземного наступу на прикордонні райони Росії.

Аналітики зазначили, що кремлівські пропагандисти почали висувати неправдоподібні теорії про нібито наземну загрозу території Росії. Зокрема, московські чиновники навіть розклеїли у місті рекламу так званої спецоперації.

"Однак цих інформаційних умов, імовірно, недостатньо, щоб переконати російське населення в цілому щодо необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на рекламні заходи щодо набору волонтерів протягом літа", - зазначили аналітики.

Вони переконані, що рішення президента Володимира Путіна щодо проведення другої хвилі мобілізації не виправить внутрішніх обмежень російської військової могутності в короткостроковій перспективі.

"Міністерство оборони Росії може одночасно навчати близько 130 000 призовників протягом дворічного циклу призову в мирний час і доклало важких зусиль, щоб підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період", - зазначають науковці.

Водночас, за словами командувача Сухопутних військ України генерала-полковника Олександра Сирського, нині російські мобілізовані підготовлені краще за тих, хто прибував після часткової мобілізації 21 вересня.

"Кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з цих підрозділів. Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і постачання у свій персонал", - зазначили в ISW.

У ISW резюмують, що "Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголошуючи мобілізацію, яку передбачили неофіційні джерела, але не обговорювали російські офіційні особи".