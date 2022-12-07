Російські окупанти атакували Запорізький район дронами та ракетами С-300, троє поранених, також є зруйнована житлова інфраструктура, проте Сили оборони збили 6 ворожих дронів, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками та ракетами С-300 дві громади Запорізького району", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, в одному із сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, зокрема дівчину 15 років.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди, на щастя, вціліли.

"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили півдюжини БПЛА", - додав Старух.