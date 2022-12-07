Події

06:36 07.12.2022

США не прагнуть перешкодити Україні у розвитку власних можливостей з виробництва зброї

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США не прагнуть перешкодити Україні у розвитку власних можливостей з виробництва зброї

США не прагнуть завадити Україні у розвитку власних можливостей щодо виробництва зброї, які потенційно можуть бути націлені на територію Росії, заявив глава американського Міністерства оборони Ллойд Остін.

"Ми не працюємо над тим, щоб завадити Україні розвивати свої власні можливості", - сказав Остін у вівторок під час брифінгу.

У свою чергу заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників, додавши, що "український народ неймовірно винахідливий; вони роблять свої власні безпілотники, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США "не заохочували і не дозволяли українцям завдавати ударів усередині Росії".

Також він сказав, що йому відомо про повідомлення про удари безпілотників по території Росії, але жодної додаткової інформації він не має.

Теги: #сша #україна #зброя #виготовлення

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