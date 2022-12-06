Водопостачання в Одесі відновлено в повному обсязі, близько 90% городян уже забезпечені теплом

Водопостачання і водовідведення в Одесі після вчорашнього ракетного обстрілу відновлено в повному обсязі, близько 90% городян уже забезпечені теплом, повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Водопостачання і водовідведення відновлено в усьому місті. Вдень у тих районах, де не було води, її забезпечували комунальні автомобілі", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

За даними Братчука, 11 районних і квартальних котелень і Одеська ТЕЦ працюють у штатному режимі. "Це близько 88% абонентів. Тобто з теплом уже понад 600 тис. одеситів", - написав він.

Спікер Одеської ОВА також зазначив, що "ДТЕК" і "Укренерго" продовжують роботи з відновлення потужностей для подання електроенергії в усі райони міста. На допомогу їм направлено комунальну техніку.