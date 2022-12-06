В Україну повернули тіла 49 полеглих захисників

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжує повертати додому загиблих захисників.

Як повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, у вівторок, 6 грудня, відбулася чергова передача тіл героїв - в Україну повернули 49 загиблих бійців.

"Наразі спільно з силовими структурами робимо все можливе для повернення тіл оборонців. Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно перебувають тіла загиблих захисників. Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників дуже важливо гідно попрощатися з ними", - заявив уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

У відомстві зазначають, що з моменту призначення уповноваженому вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали життя за Україну.

"Нагадуємо, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247 або ж повідомити про зниклих можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можете надсилати повідомлення у вайбер і телеграм за номером: (095) 896-04-21", - підсумували у Мінреінтеграції.