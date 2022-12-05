Події

19:52 05.12.2022

Німеччина передала дитячій лікарні "Охматдит" обладнання для нейрохірургічних операцій

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Німеччина передала дитячій лікарні "Охматдит" обладнання для нейрохірургічних операцій

Посол Німеччини Анка Фельдгузен разом із віцепрем'єр-міністром України Іриною Верещук відвідала у Києві дитячу лікарню "Охматдит" та передала лікарні нове обладнання, повідомляє посольство Німеччини.

"Федеральний уряд Німеччини через Німецький банк розвитку KfW та Український фонд соціальних інвестицій (УФСД) виділяє кошти у розмірі близько 750 тисяч євро. Завдяки цій підтримці лікарня була оснащена обладнанням для сучасної нейрохірургічної операційної", - йдеться у повідомленні посольства у фейсбуці.

Як зазначив генеральний директор лікарні Володимир Жовнір, унікальна нейронавігаційна система, що фінансується Німеччиною, дозволить забезпечувати швидше одужання маленьких пацієнтів за допомогою цілеспрямованих оперативних втручань.

"Надзвичайно сумно, що дітям доводиться так страждати від війни, і ми раді, що цим можемо зробити свій внесок у майбутнє України – у її дітей. Уряд Німеччини докладе максимум зусиль для подальшої підтримки стійкості соціальної інфраструктури України, зокрема у сфері охорони здоров'я" - сказала Фельдгузен.

 

 

Теги: #допомога #німеччина #охматдит

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