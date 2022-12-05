"Укрзалізниця" повідомила про затримки 7 поїздів через знеструмлення колій

АТ "Укрзалізниця" повідомила, що станом на 19:00 понеділка сім поїздів прямують із запізненням.

Зокрема, згідно з повідомленням у телеграм-каналі УЗ, поїзд №25/26 Одеса – Рахів спізнюється на 1 год 50 хв; поїзд №35/36 Одеса - Перемишль на 2 год 7 хв; поїзд №235/236 Одеса – Чернівці на 1 год 50 хв та поїзд №711/712 Київ – Краматорськ на 2 год 41 хв.

Також спізнюються поїзди: №87/88 Ковель – Запоріжжя (+26 хв); №32519/32520 Київ – Відень (+37 хв); №749/750 Київ – Ужгород (+37 хв).

"Пасажирів рейсу №711/712 Київ - Краматорськ, які чекають на поїзд у Полтаві та Миргороді, "Укрзалізниця" пересадить у поїзд №723 Харків - Київ, щоб забезпечити прибуття до столиці до початку дії комендантської години", - наголошується в повідомленні.