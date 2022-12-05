Події

19:44 05.12.2022

"Укрзалізниця" повідомила про затримки 7 поїздів через знеструмлення колій

1 хв читати
"Укрзалізниця" повідомила про затримки 7 поїздів через знеструмлення колій

АТ "Укрзалізниця" повідомила, що станом на 19:00 понеділка сім поїздів прямують із запізненням.

Зокрема, згідно з повідомленням у телеграм-каналі УЗ, поїзд №25/26 Одеса – Рахів спізнюється на 1 год 50 хв; поїзд №35/36 Одеса - Перемишль на 2 год 7 хв; поїзд №235/236 Одеса – Чернівці на 1 год 50 хв та поїзд №711/712 Київ – Краматорськ на 2 год 41 хв.

Також спізнюються поїзди: №87/88 Ковель – Запоріжжя (+26 хв); №32519/32520 Київ – Відень (+37 хв); №749/750 Київ – Ужгород (+37 хв).

"Пасажирів рейсу №711/712 Київ - Краматорськ, які чекають на поїзд у Полтаві та Миргороді, "Укрзалізниця" пересадить у поїзд №723 Харків - Київ, щоб забезпечити прибуття до столиці до початку дії комендантської години", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #залізниця #поїзди #затримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 29.11.2022
"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди і у випадку нових блекаутів - голова правління

"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди і у випадку нових блекаутів - голова правління

06:08 25.11.2022
Кожна десята тонна зерна у жовтні перевозилася залізницею не в зерновозах

Кожна десята тонна зерна у жовтні перевозилася залізницею не в зерновозах

19:15 24.11.2022
"Укрзалізниця" призначила два додаткових потяги від Львова до Ужгорода та Рахова

"Укрзалізниця" призначила два додаткових потяги від Львова до Ужгорода та Рахова

19:33 23.11.2022
Половина поїздів іде із затримками - голова УЗ

Половина поїздів іде із затримками - голова УЗ

22:43 18.11.2022
К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

14:58 16.11.2022
Частина потягів сильно затримується через пошкоджену інфраструктуру - УЗ

Частина потягів сильно затримується через пошкоджену інфраструктуру - УЗ

06:50 16.11.2022
16 потягів затримуються через знеструмлення інфраструктури внаслідок обстрілу - "Укрзалізниця"

16 потягів затримуються через знеструмлення інфраструктури внаслідок обстрілу - "Укрзалізниця"

11:19 07.11.2022
Пошкодження залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовано, потяги рухаються за графіком

Пошкодження залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовано, потяги рухаються за графіком

08:38 07.11.2022
Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області

Ліквідовано наслідки ворожих обстрілів залізничної інфраструктури в Сумській області

19:15 06.11.2022
Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

Низка поїздів, що прямують через Сумську область, будуть йти зі змінами через атаки РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лише демонтаж російських терористичних можливостей може принести мир

У результаті російських ударів загинуло четверо людей

"Укренерго" анонсувало аварійні відключення в усіх областях України через зниження потужності генерації внаслідок обстрілів РФ

У небі над Одещино, Миколаївщиною та Черкащиною збито 15 ракет – ОК "Південь"

В Україні з'явиться спеціальна нагорода для волонтерів - Зеленський

ОСТАННЄ

Росіяни обрали для атаки пік морозів, її відбито, а наслідки планується ліквідувати за 1-2 дні

Хлібобулочна галузь нині забезпечена електроенергією, але змушена отримувати сировину "з коліс"

Лише демонтаж російських терористичних можливостей може принести мир

У результаті російських ударів загинуло четверо людей

Топменеджер ДТЕК високо оцінив роботу української ППО під час чергової масованої атаки агресора на енергоінфраструктуру

В Одесі не працює електротранспорт, немає тепла та води, планується організація її підвезення – мер

У Харківській області скорочується час комендантської години

Зеленський та прем'єр Чорногорії підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України

Мінрегіон оприлюднить технічні рекомендації для проєктів нового будівництва будівель із близьким до нульового рівнем споживання енергії в Україні

В Угорщині не проходитимуть тренування українських солдатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА