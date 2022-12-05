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14:00 05.12.2022

В Україні заочно судитимуть кримського міністра за забезпечення логістики для перевезення окупантами українського зерна

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В Україні заочно судитимуть кримського міністра за забезпечення логістики для перевезення окупантами українського зерна

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя завершила досудове розслідування та скерувала до суду справу за обвинуваченням окупаційного міністра сільського господарства у забезпеченні логістики для перевезення окупантами українського зерна через півострів.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт стосовно окупаційного "міністра сільського господарства Республіки Крим". Його дії кваліфіковано за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні прокуратури автономії на сторінці у фейсбуці у понеділок.

За інформацією прокуратури, з моменту окупації півострова у 2014 році обвинувачений активно будував свою кар'єру в незаконно створених органах влади держави-окупанта, а у травні 2022 року указом керівника окупаційної адміністрації Криму був призначений на посаду "міністра сільського господарства".

"Саме до компетенції вказаного "міністра" входять питання із забезпечення логістичних зв’язків щодо перевезення награбованого окупантами українського зерна через Крим. Таким чином, підозрюваний добровільно обійняв посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі державної влади на тимчасово окупованому півострові Крим", - інформують у прокуратурі.

Теги: #суд #міністр

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