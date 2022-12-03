Під час перебоїв із водопостачанням у Києві працюватимуть бюветні комплекси, підключені до генераторів - Кличко

Під час перебоїв із водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води, передусім - бюветні комплекси, більшість з яких мають можливість підключення до генераторів, заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Столиця придбала і залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства Київводфонд і ще шість бюветів Київводоканалу на Лівому березі", - написав мер у телеграм-каналі.

Крім того, питну воду і воду для інших потреб будуть доставляти в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.

Інформацію про те, де розташований найближчий бювет і статус його підключення до електроенергії можна знайти на карті бюветів, повідомив Кличко.

Мер нагадав, що у разі повної відсутності енергопостачання працюватимуть торговельні мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду.