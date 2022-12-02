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18:54 02.12.2022

Генштаб ЗСУ: За добу завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Генштаб ЗСУ: За добу завдано ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

 Українська авіація протягом поточної доби завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар по його взводному опорному пункту.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили за той самий час п’ять пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони окупантів, два їхні склади боєприпасів, дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири інші важливі об'єкти противника.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, підтверджено вогневе ураження 1 грудня поточного року району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам'янське. Втрати окупантів сягнули до 100 осіб пораненими. Крім того, того самого дня в Куп'янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер. У місто Горлівка Донецької області внаслідок бойових дій на бахмутському напрямку у період з 30 листопада до 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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