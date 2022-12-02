На Херсонщині автомобіль наїхав на міну, загинув чоловік - ДСНС

У Херсонській області цивільний автомобіль наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого загинув чоловік, ще один потерпілий дістав незначні пошкодження, повідомляє ГУ ДСНС у Херсонській області.

За інформацією ДСНС, рятувальники отримали повідомлення про займання автомобіля на польовій дорозі поблизу села Борозенське у Бериславському районі.

"Встановлено, що автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух із подальшим займанням автомобіля. Чоловік 1967 р. н. - загинув на місці, ще один постраждалий 1983 р. н. - дістав незначні пошкодження, від госпіталізації відмовився", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

На місці вибуху піротехніки ДСНС виявили ще декілька протитанкових мін.