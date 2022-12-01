ЄС надасть EUR1,2 млн на діяльність ОБСЄ з розмінування в Україні – Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що ЄС продовжить свою незмінну підтримку ОБСЄ і надасть EUR1,2 млн на діяльність з розмінування в Україні.

"Установи та операції ОБСЄ продовжують свої зусилля щодо забезпечення стабільності у цьому суворому середовищі. ЄС продовжить свою незмінну підтримку організації. Ми надамо EUR1,2 млн на діяльність ОБСЄ з розмінування в Україні", - написав Боррель у твіттері.

Також він наголосив, що у 1975 році було підписано Гельсінський заключний акт, який затвердив основний набір принципів: відмова від застосування сили, повага до суверенітету, територіальної цілісності і захист прав та свобод людини.

"Сьогодні Росія порушує всі ці зобов'язання ОБСЄ", – зазначив Боррель.

"РФ повернула війну в Європу. Вона занурює Україну в холод і морок, і, крім жорстоких нападів на Україну та її народ, продовжує свою глибоко дестабілізаційну роль в окупованих регіонах Грузії і Придністровському регіоні Молдови. Ми маємо об'єднатися проти цього", - заявив він.