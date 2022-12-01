Події

16:21 01.12.2022

Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

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Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

У рамках чергового обміну полоненими між Україною та Росією звільнено 50 українських захисників, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Серед повернутих – захисники Маріуполя та "Азовсталі", полонені, яких утримували раніше в Оленівці, поранені, зокрема в боях на донецькому, луганському та запорізькому напрямках.

"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Усі будуть вдома", - додав глава ОП. 

Теги: #обмін_полоненими

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