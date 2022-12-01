Відбувся черговий обмін полоненими, звільнено 50 захисників

У рамках чергового обміну полоненими між Україною та Росією звільнено 50 українських захисників, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

Серед повернутих – захисники Маріуполя та "Азовсталі", полонені, яких утримували раніше в Оленівці, поранені, зокрема в боях на донецькому, луганському та запорізькому напрямках.

"Це велика робота, яка продовжується щодня. Ми будемо працювати до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Усі будуть вдома", - додав глава ОП.