Події

07:16 01.12.2022

В Олешках спостерігається зменшення кількості окупантів та їхньої техніки, а в одній із шкіл Запорізької області вони облаштували госпіталь

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В Олешках спостерігається зменшення кількості окупантів та їхньої техніки, а в одній із шкіл Запорізької області вони облаштували госпіталь

В Олешках (Херсонська обл.) спостерігається зменшення кількості російських окупантів та їхньої техніки, а в одній із шкіл Запорізької області вони облаштували шпиталь, повідомляє Генеральний штаб України.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, наразі спостерігається зменшення кількості російських військових і військової техніки в населеному пункті Олешки. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведені та розосереджені у лісосмугах уздовж ділянки автодороги Олешки – Гола Пристань. Основна частина військ – це мобілізовані особи.

Водночас окупанти продовжують використовувати цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, у приміщенні школи одного із населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь.

Протягом 28-29 листопада фіксувалася евакуація поранених загарбників колоною з вантажівок і автобусів, що рухалася у бік Мелітополя.

 

 

 

Теги: #ситуація #південь #окупанти

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