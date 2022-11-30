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18:46 30.11.2022

Суд скасував закриття справи про розкрадання газу на 1,4 млрд грн

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Суд скасував закриття справи про розкрадання газу на 1,4 млрд грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про скасування рішення суду першої інстанції від 23 серпня 2022 року, яким закрито справу щодо розкрадання природного газу на суму понад 1,4 млрд грн.

"Суд погодився з доводами прокурора, скасував зазначену ухвалу та направив справу на новий судовий розгляд. Повний текст рішення суду буде оголошено 2 грудня 2022 року", - повідомляє пресслужба САП.

Як повідомлялося, у січні 2018 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання у Львові чотирьох посадових осіб трьох компаній: "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія" за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м газу "Нафтогазу України" на суму понад 1,4 млрд грн. Цим особам було повідомлено про підозру в привласненні державного майна в особливо великих розмірах та інших злочинах.

Слідство встановило, що підприємства - власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ протягом 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю у НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачала ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Реалізація цієї корупційної схеми призвела до того, що прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5%, закладених у тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)), а НАК "Нафтогаз України" отримала збитки на загальну суму понад 1,4 млрд грн.

Кінцевими бенефіціарами компаній, що фігурують у кримінальному провадженні, до грудня 2019 року були колишні народні депутати Ярослав та Богдан Дубневичі, згодом - їхні сини Юрій та Павло Дубневичі.

Теги: #суд #газ #справа

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