Події

19:33 29.11.2022

Більшість французів вважає за необхідне покарати Путіна за агресію проти України – опитування

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Більшість французів вважає за необхідне покарати Путіна за агресію проти України – опитування

Більшість жителів Франції підтримує покарання для президента РФ Володимира Путіна за агресію проти України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження французької компанії OpinionWay, які було презентовано на конференції "Чи можлива безпека в Європі без засудження злочину агресії?" в університеті Sciences Po в Парижі у вівторок.
Дослідження було проведено 16-17 листопада, у ньому взяли участь більш як 1 тис. осіб. На запитання "Чи вважаєте ви за необхідне покарати Володимира Путіна за злочин агресії, який Росія вчинила проти України" 86% французів відповіли ствердно.
Найбільше охочих покарати Путіна серед прибічників зеленої партії Europe Ecologie Les Verts (98%), найменше у прибічників PCF - Комуністичної партії Франції (76%).
Серед прибічників нинішнього президента Еммануеля Макрона виступають за покарання Володимира Путіна 98%, серед виборців Марі Ле Пен покарати російського диктатора бажають 87% виборців.
Дослідження було проведено на замовлення асоціації Unis pour l'Ukraine та за участю Фонду "Відродження".

Теги: #росія #покарання #франція

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