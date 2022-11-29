Вулицю в Ізюмі назвуть ім'ям убитого під час окупації дитячого письменника - віцемер

В Ізюмі (Харківській області) буде вулиця, названа на честь дитячого письменника та волонтера Володимира Вакуленка, вбитого під час окупації міста, пообіцяв заступник мера Володимир Мацокін.

"Письменника Володимира Вакуленка було вбито російськими катами... Тварюки. Грьобаний "рускій мір" у всій своїй диявольській красі. Це болісна втрата. У місті обов'язково буде вулиця Володимира Вакуленка", - написав Мацокін на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося раніше, українського дитячого письменника і волонтера Володимира Вакуленка вбили під час окупації Ізюмського району Харківської області, його тіло було знайдено в одній із могил на місці масового поховання та ідентифіковано за допомогою ДНК-експертизи.

Вакуленка викрали на початку квітня. Близьким не було відомо, де він перебуває.

10 квітня пресслужба Харківської облпрокуратури повідомила про порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 146-1 (викрадення людини) КК України.

З 7 березня до 10 вересня Ізюм був окупований ЗС РФ. Після звільнення міста від російських окупантів працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області отримали інформацію про існування місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, учинених військовослужбовцями країни-агресора та створеною в місті окупаційною владою. Там було виявлено близько 450 поховань, імовірно, цивільних й одна братська могила, у якій поховані українські військовослужбовці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

16-23 вересня правоохоронці здійснили ексгумацію на місці масового поховання. Було ексгумовано 447 тіл загиблих (425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовці ЗСУ загинули від рук окупантів).

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, більшість поховань безіменна, підписана лише номерами, правоохоронці мають установити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.