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16:21 29.11.2022

Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

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Зеленський запропонував кандидатуру Одеси для проведення Всесвітньої виставки у 2030 році

 Президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок у рамках 17-ї Генеральної асамблеї Міжнародного бюро виставок, запропонував провести EXPO-2030 в Одесі.

"Для мене честь – представляти українську кандидатуру на проведення Всесвітньої виставки 2030 року. Представляти Одесу – а отже, і весь Чорноморський регіон. Чому саме Одеса, Україна та Чорне море? Цьогоріч Україна стала світовим прикладом сміливості. І мільярди людей на всіх континентах побачили, що означає українська незламність і чому російський терор не досягне своєї мети. І побачать – як Україна стане взірцем відновлення", - заявив Зеленський.

За його словами, до 2030 року, коли План відновлення України за залучення можливостей іноземних партнерів продемонструє значну частину із запланованих результатів, саме в Україні можна буде побачити, на що здатне людство в умовах, коли всі народи співпрацюють заради миру, безпеки й комфортного майбутнього.

"А в цьому, до речі, і є фундаментальний сенс Всесвітніх виставок. Реальність нашої країни і дух Всесвітніх виставок максимально збігатимуться – саме в Україні у 2030 році", - сказав він.

Президент наголосив, що вже зараз Чорноморський регіон України є одним із ключових гарантів стабільності світу, що було доведено українською експортною зерновою ініціативою і незабаром буде закріплено міжнародним гуманітарним проєктом "Grain from Ukraine" для країн Азії, Африки, Близького Сходу та Європи.

"Усі вони і багато інших знатимуть, чому Одеса і Чорне море такі важливі. Ми врятуємо мільйони людей. Одеса врятує мільйони людей завдяки роботі своїх портів", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна допомогла об'єднанню Європи, подоланню багатьох внутрішніх протиріч.

"А разом з українською силою Європа стане дійсно незалежним і міцним глобальним гравцем. 2030 рік – це час, коли можна буде це відзначити. Разом з усіма європейцями", - додав президент.

"Коли у 2030 році ви відвідаєте Україну та нашу Одесу, ви зможете відчути силу, свободу і культуру не просто однієї країни й одного міста. Ви відчуєте потенціал усього людства. Ось чому 2030 рік. Ось чому Одеса, Україна і Чорне море. Ось чому Всесвітня виставка. Хай буде наочною перемога свободи і нашого прагнення миру", - зазначив Зеленський.

За його словами, саме українська Одеса протягом століть була тісно пов'язана своєю економікою та культурою з Туреччиною і Румунією, Грузією і Болгарією, Молдовою й іншими країнами регіону та світу та є містом, яке завжди було багатонаціональним і мультикультурним.

Джерело: https://t.me/OP_UA/8255

Теги: #одеса #зеленський #expo

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