Події

11:57 29.11.2022

Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

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Агента ФСБ, який вивісив в Одесі російський прапор, засуджено до 15 років позбавлення волі

 Суд визнав винним та засудив до 15 років позбавлення волі жителя Одеси, який співпрацював із Федеральною службою безпеки РФ, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Суд визнав винним та позбавив волі на 15 років мешканця Одеси, який співпрацював з ФСБ РФ та намагався викрасти людину. Чоловік після повномасштабного вторгнення загарбників почав вести підривну діяльність в Одесі. Зокрема, 22 серпня 2022 року він розмістив на одному з житлових будинків Одеси прапор РФ із підписом: "Одесса – русский город". Фото з прапором він передав представникам держави-агресора для використання у пропагандистських матеріалах", - ідеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією ДБР, також чоловік збирав і передавав окупантам інформацію про ЗСУ та військові об'єкти в Одесі, дані щодо українських патріотів, вербував колишніх українських правоохоронців для підривної діяльності проти України.

"Зрадник не відмовлявся й від звичайної злочинної діяльності. Він з посібниками планував викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю. Для цього зловмисники облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші. Кураторам з ФСБ вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора, обміняти українського патріота на російських полонених", - наголошується у повідомленні.

Наприкінці вересня ДБР спільно з СБУ провели спецоперацію із затримання зловмисника та його спільників.

"Мешканця Одеси визнали винним у державній зраді, колабораційній діяльності та викраденні людини (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 КК України). Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі", - інформують у ДБР.

Обвинувальний акт щодо ще одного учасника угруповання, який викрав підприємця, скеровано до суду за статтею про викрадення людини за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України).

 

Теги: #суд #одеса #агент_фсб

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