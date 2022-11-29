Уночі ворог атакував Дніпро 4 ракетами, без жертв

У ніч проти вівторка росіяни 4 ракетами атакували Дніпро, Нікопольський район обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії, без жертв, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"За уточненою інформацією, росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами. Серйозні руйнування та пожежа, яку пожежники вже загасили. Обійшлося без загиблих і поранених", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

За його словами, Нікопольський район російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії.

"Під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада. Люди не постраждали", – наголосив Резніченко.