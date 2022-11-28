Російське керівництво мстить Україні за відмову приймати його порядки, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив у вечірньому відеозверненні глава держави, лише за один тиждень Росія обстріляла 258 разів 30 населених пунктів Херсонщини, російська армія пошкодила насосну станцію, яка забезпечує подачу води до Миколаєва.

"Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі", - заявив Зеленський.

"І те, що вони роблять зараз проти України – це їхня спроба помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них", - додав він.

За словами президента, Україна ніколи не буде місцем для розрухи.

"Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство", - сказав він.