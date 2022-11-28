Події

22:41 28.11.2022

Російське керівництво мстить Україні за відмову приймати його порядки

1 хв читати
Російське керівництво мстить Україні за відмову приймати його порядки

Російське керівництво мстить Україні за відмову приймати його порядки, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив у вечірньому відеозверненні глава держави, лише за один тиждень Росія обстріляла 258 разів 30 населених пунктів Херсонщини, російська армія пошкодила насосну станцію, яка забезпечує подачу води до Миколаєва.

"Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони полишають по собі", - заявив Зеленський.

"І те, що вони роблять зараз проти України – це їхня спроба помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них", - додав він.

За словами президента, Україна ніколи не буде місцем для розрухи.

"Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, кожен будинок, кожне підприємство", - сказав він.

Теги: #росія #обстріли #помста

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 28.11.2022
За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков

За дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тис. ракетних ударів по Україні - Резніков

08:36 28.11.2022
Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, ще четверо поранено

Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, ще четверо поранено

08:06 28.11.2022
Росіяни обстріляли прикордонну Есманьську громаду Сумської області

Росіяни обстріляли прикордонну Есманьську громаду Сумської області

08:03 28.11.2022
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли з "Градів" три ОТГ

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли з "Градів" три ОТГ

07:34 28.11.2022
Ворог обстріляв у неділю прикордоння Чернігівської та Сумської області

Ворог обстріляв у неділю прикордоння Чернігівської та Сумської області

20:07 27.11.2022
Експорт "зерновим коридором" у листопаді знизиться мінімум на 28,6% через позицію РФ

Експорт "зерновим коридором" у листопаді знизиться мінімум на 28,6% через позицію РФ

11:50 27.11.2022
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з САУ, підтверджено 13 "прильотів" – глава ОВА

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області з САУ, підтверджено 13 "прильотів" – глава ОВА

08:16 27.11.2022
Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей, четверо - поранені

Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло п’ятеро людей, четверо - поранені

07:28 27.11.2022
За ніч окупанти обстріляли Нікопольський район

За ніч окупанти обстріляли Нікопольський район

06:31 27.11.2022
У результаті обстрілу Чорнобаївки постраждала дитина

У результаті обстрілу Чорнобаївки постраждала дитина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Для реалізації ініціативи Grain for Ukraine зібрано $180 млн

Поблизу Старобогданівки пошкоджено залізничний міст, який окупанти використовували для доставляння озброєння

Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Генсек НАТО: Зустріч глав МЗС Альянсу в Бухаресті – ще одна важлива нагода підтвердити підтримку Україні

Данілов: Найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів

ОСТАННЄ

Для реалізації ініціативи Grain for Ukraine зібрано $180 млн

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В КРИВОМУ РОЗІ

У ДНІПРІ ЧУТИ ПОВТОРНІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Ладижині на Вінниччині оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру

Через несприятливі погодні умови суховантажні машини в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України

Понад 300 людей загинули на акціях протесту в Ірані

ЄС направить до EUR25 млн Фонду енергоефективності для ремонту пошкоджених через війну багатоповерхівок

Програма Grain from Ukraine акумулювала понад $180 млн і зібрала більше ніж 30 країн-учасниць

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6665 цивільних, іще 10368 поранені - ООН

Споживачам не варто вмикати всі прилади відразу після появи електропостачання - глава YASNO

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА