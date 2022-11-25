Слідчі не виявили залишки другої ракети у Пшеводові

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що під час розслідування ракетного удару у с.Пшеводов Люблінського воєводства не було знайдено залишків другої ракети, про падіння якої раніше повідомлялося, пише "Польське радіо" у п'ятницю.

"Знаю, що спочатку була інформація про дві ракети. Після слідчих дій залишків другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки-но впала не на територію Польщі, а на територію України", - сказав Дуда під час пресконференції.

За його словами, лабораторні дослідження у зв'язку з інцидентом продовжуються. "Слідство триває, на місці всі слідчі дії вже завершилися, зараз тривають лабораторні дослідження. Жодні нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Усі чекаємо на висновки експертів і жодним чином у процес не втручаємося", - розповів глава Польської держави.

У ході розслідування було встановлено, що після масованого обстрілу України внаслідок контрнаступальних дій на території Польщі розірвалася ракета протиракетної оборони України.

Дуда вкотре наголосив, що "це був трагічний випадок, який стався з вини Росії".